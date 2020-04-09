Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını - Son Dakika

Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi.

Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi. Baskında 12 kişiye kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 52 bin 500 TL toplam idari para cezası kesildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, Oba Mahallesi'nde Mehmet D.D.'ye ait evde korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 12 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 52 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi Mehmet D.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı         
14:52
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum         
14:39
Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı Kripto paraların önünü koronavirüs salgını mı açacak? Bitay Teknoloji CEO'su yanıtladı         
14:33
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı         
14:33
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti         
14:30
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu         
14:23
Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi         
14:21
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var         
14:20
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak         
14:19
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:11
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu         
14:00
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor         
13:54
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi         
13:49
İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti İspanya'da son 24 saatte 683 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti         
13:46
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 16:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da kumarhaneye çevrilmiş eve kumar baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]