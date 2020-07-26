Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu - Son Dakika

Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1.1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında ilgi odağı oldu.

Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1.1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında ilgi odağı oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılık yapan Yunus Aykul, Kurban Bayramı öncesi Alanya'ya gelerek, kurban pazarında kurbanlıklarını satışa çıkardı. Aykul'un 2 yıl önce ineğinin dünyaya getirdiği 'Zorbey' adlı boğa, pazarda yoğun ilgi gördü. Boğaya gözü gibi baktığını belirten Aykul, 1.1 ton ağırlığa ulaşan boğası için 23 bin 750 TL fiyat belirledi. Üzerinde ay yıldız olduğu için fiyatta herhangi bir artış yapmayacağını söyleyen Aykul, uygun alıcı veya alıcılar bulursa 'Zorbey'i satacağını söyledi.

'FENOMEN OLDU, YOUTUBE'DA İZLENİYOR'

Vatandaşların 'Zorbey' ile ilgili bilgi ve fiyat aldığını söyleyen Aykul, merak edip boğayı görmeye gelenlerin de çok olduğunu ifade etti. Aykul, "Kurban pazarına Tokat Turhal'dan katıldık. Bu hayvanımız ay yıldızlı. Bu hayvanımızı daha çok talep göreceğini düşündüğümüz için pazara çıkardık. Ay yıldızlı olduğu için herhangi bir fiyat artışımız yok. Fiyatını 23 bin 750 TL olarak düşündük. Alanya halkının ilgisi çok yüksek. Gelen giden çok oluyor. Ay yıldızlı olduğu için ayrıca ilgi çekiyor ve onu görmek için geliyorlar. Hayvanın istirahati bile çok kısıtlı. Fenomen oldu bu hayvan, Youtube'da izleniyor" diye konuştu.


Kurban Bayramı, Turhal, Alanya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 12:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi         
23:18
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü         
22:47
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı         
21:51
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı         
21:26
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı         
20:48
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler         
20:04
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı         
19:13
Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu Kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu         
18:07
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı         
18:00
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu         
17:26
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü         
15:30
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı         
15:01
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 12:42:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei