Alanya'da kurban pazarında satışa çıkarılan ay yıldızlı boğa 'Zorbey' ilgi odağı oldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1.1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında ilgi odağı oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hayvancılık yapan Yunus Aykul, Kurban Bayramı öncesi Alanya'ya gelerek, kurban pazarında kurbanlıklarını satışa çıkardı. Aykul'un 2 yıl önce ineğinin dünyaya getirdiği 'Zorbey' adlı boğa, pazarda yoğun ilgi gördü. Boğaya gözü gibi baktığını belirten Aykul, 1.1 ton ağırlığa ulaşan boğası için 23 bin 750 TL fiyat belirledi. Üzerinde ay yıldız olduğu için fiyatta herhangi bir artış yapmayacağını söyleyen Aykul, uygun alıcı veya alıcılar bulursa 'Zorbey'i satacağını söyledi.

'FENOMEN OLDU, YOUTUBE'DA İZLENİYOR'

Vatandaşların 'Zorbey' ile ilgili bilgi ve fiyat aldığını söyleyen Aykul, merak edip boğayı görmeye gelenlerin de çok olduğunu ifade etti. Aykul, "Kurban pazarına Tokat Turhal'dan katıldık. Bu hayvanımız ay yıldızlı. Bu hayvanımızı daha çok talep göreceğini düşündüğümüz için pazara çıkardık. Ay yıldızlı olduğu için herhangi bir fiyat artışımız yok. Fiyatını 23 bin 750 TL olarak düşündük. Alanya halkının ilgisi çok yüksek. Gelen giden çok oluyor. Ay yıldızlı olduğu için ayrıca ilgi çekiyor ve onu görmek için geliyorlar. Hayvanın istirahati bile çok kısıtlı. Fenomen oldu bu hayvan, Youtube'da izleniyor" diye konuştu.