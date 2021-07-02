Alanya'da kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu - Son Dakika

Alanya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen kurbanlık satış ve kesim yerleri ile ilgili son hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Alanya Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin denetiminde bu yıl 4 ayrı noktada kurbanlık satışı ve kurban kesim hizmeti verileceğini söyledi.

Kurbanlık hayvan satışları başladı

Kurbanlık hayvan satışlarının belirlenen noktalarda başladığını belirten Başkan Yücel, "4 ayrı noktada Merkez Oba Mahallesi Karakocalı Tünel Üstü, Konaklı Menderes Bulvarı, Mahmutlar Sanayi Sitesi altı, Demirtaş Yenidamlar Cami yanında olmak üzere 4 ayrı noktada kurbanlık satış hizmeti vereceğiz. Kurbanlık hayvan satışları başlamıştır. Satış noktasındaki tüm hayvanlar veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Halkımız güvenle alışverişlerini yapabilirler" dedi.

"Kurban kesimi için randevu sistemi uygulaması bu yıl da devam edecek"

Alanya Belediyesi olarak bu yıl da randevu sistemi ile 4 ayrı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceklerini ifade eden Başkan Yücel, "Her yıl olduğu gibi, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü 4 noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğiz. Doğuda Mahmutlar, batıda Payallar ve merkezde Eşgilik Düğün Salonu ile Gazipaşa Dolmuş Durağında kurban kesimi için son hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl belediyemizin gerçekleştireceği ücretsiz kurban kesim hizmetimizi geçen yıl COVID-19 pandemisi dolayısıyla ilk defa uyguladığımız randevu sistemi ile gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm halkımızın kurban bayramını kutluyorum" dedi. - ANTALYA