Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu

06.04.2022 21:17
Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

İncekum Mahallesi Habipler mevkisinde Ali, Esma, Ayşe ve Yusuf Uyar'a ait 130 küçükbaş hayvana, ağılda kurtlar saldırdı.

Saldırıda 9 küçükbaş hayvan telef oldu, 16'sı yaralandı.

Ali Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesler üzerine girdiği ağılda çok sayıda hayvanın boğularak telef edildiğini gördüğünü söyledi.

Bu sırada çevredeki kurtları da gördüğünü anlatan Uyar, "İki köpeğim de kayıp. Onların da nerede olduğunu bilmiyorum. Bu zamana kadar başımıza böyle bir şey gelmemişti. Yaralı olanları veterinere götürdüm." dedi.

Bölgede kurtların herkesin ağılına zarar verdiğini ancak kendisinin başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyleyen Uyar, "Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Başka hiçbir gelirim yok. Tek hayvancılıkla geçiniyorum. Baba mesleğim, doğduğum günden bu yana bu işi yapıyorum." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Osmangazili tekvandocudan bronz madalya Osmangazili tekvandocudan bronz madalya

Yusuf Uyar, Ali Uyar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 21:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement