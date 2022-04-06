Alanya'da kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurtların saldırdığı sürüde 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

İncekum Mahallesi Habipler mevkisinde Ali, Esma, Ayşe ve Yusuf Uyar'a ait 130 küçükbaş hayvana, ağılda kurtlar saldırdı.

Saldırıda 9 küçükbaş hayvan telef oldu, 16'sı yaralandı.

Ali Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesler üzerine girdiği ağılda çok sayıda hayvanın boğularak telef edildiğini gördüğünü söyledi.

Bu sırada çevredeki kurtları da gördüğünü anlatan Uyar, "İki köpeğim de kayıp. Onların da nerede olduğunu bilmiyorum. Bu zamana kadar başımıza böyle bir şey gelmemişti. Yaralı olanları veterinere götürdüm." dedi.

Bölgede kurtların herkesin ağılına zarar verdiğini ancak kendisinin başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyleyen Uyar, "Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Başka hiçbir gelirim yok. Tek hayvancılıkla geçiniyorum. Baba mesleğim, doğduğum günden bu yana bu işi yapıyorum." diye konuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile Alanya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.