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ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ - Son Dakika

ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ

15.09.2021 16:22

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahne alan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sahne alan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Alanya ilçesinde dün akşam Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti. Alanya'nın popüler eğlence merkezlerinden birinde sahne alan ikili, konsere 'Sevmedim deme' şarkısıyla başladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konserde Alanyalı hayranlarıyla ilk kez bir araya gelen ikili, konsere sevilen şarkılarıyla devam etti. Kuş ile Bulut'un konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

'İNSANLAR SAMİMİYETİ VE DOĞALLIĞI ÖZLEMİŞLER'

Konser sonrası DHA mikrofonlarına konuşan ikili, yakaladıkları başarıyı samimi olmalarına bağladı. Kurtuluş Kuş, 'Bizim yaptığımız şey daha önce yapılmayan bir şey değildi belki ama zamansal açıdan bizim çıktığımız dönemde bence bir eksiklik vardı. O eksikliği tamamladığımızı düşünüyorum. İnsanlar samimiyet ve doğallığı, sıcaklığı özlemişler" dedi.

Burak Bulut ise 'Alanya'da ilk konserimiz. Çıktığımız her konsere ilk konserimizmiş gibi çıkıyoruz. Son 4 ayda 5 şarkıya imza attık. Sevmedim Deme, Nabız, Leyla Mecnun, Mustafa Ceceli ile düet ve ardından Baba Yak geldi. Her şarkının sonunda akustik bir bölüm ayırıyoruz. Biz şarkılarımızı halk için yapıyoruz ve o kısım da sizin söylemeniz gereken kısım. Ben bunun insanlara sıcak geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ekim ayında yurt dışı projelerine başlayacaklarını duyuran Kuş 'Allah'ın izniyle her hafta sonu yurt dışına gideceğiz. Bir sonraki projemiz ise sürpriz olsun" dedi.

ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ
ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ
ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ
ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ

Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA KURTULUŞ KUŞ VE BURAK BULUT KONSERİ - Son Dakika


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