Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Birçok ülkenin standının bulunduğu pazara ilçedeki tatilciler ve yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösterdi.



Alanya Belediyesinin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Alanya Uluslararası Noel Pazarı, belediye binası arkasında bulunan alana kuruldu. Alanya'da yerleşik yaşayan 72 ülkeden 32 bin yabancının Noel kutlaması yaptığı alanda stantlar açıldı. Ülkelerin yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinliğe İngiltere, Ukrayna, Rusya, Polonya, Litvanya, Almanya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filistin gibi ülkelerden gelen misafirler giydikleri renkli kıyafetlerle katıldı. Noel Pazarı, yabancı müzik ve halk oyunları gruplarının sahne aldığı etkinliklerle renklenirken alana kurulan metalden yapılma ışıklandırılmış 14 metrelik Noel ağacına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Pazarda en çok ilgiyi ise Noel Baba kıyafeti giyen yabancılar çekti.



"Huzur içerisinde kutlamalar yapılıyor"



Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde kutlama yaptıklarını söyledi.



"Dünyada örnek bir şehir gösteriliyorsa o da Alanya'dır"



Karaoğlu, "Amacımız hem Alanya'daki yerleşik yabancılarımızın Noel'ini kutlamak hem de engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istiyoruz. Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engeli vatandaşlarımızı biraz da olsa mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Dünyada örnek bir şehir gösteriliyorsa o da Alanya'dır. Çünkü bu insanlar huzur güven içerisinde sağlıklı bir şekilde Alanya'nın oksijenini teneffüs ediyorlar. Bu insanlar mutluysa buradan tüm dünyaya yayılıyor. Bunun için biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA