Son Dakika Haberleri: Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu.

Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10'uncusu düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Birçok ülkenin standının bulunduğu pazara ilçedeki tatilciler ve yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösterdi.


Alanya Belediyesinin 2009 yılından bu yana sürdürdüğü Alanya Uluslararası Noel Pazarı, belediye binası arkasında bulunan alana kuruldu. Alanya'da yerleşik yaşayan 72 ülkeden 32 bin yabancının Noel kutlaması yaptığı alanda stantlar açıldı. Ülkelerin yöresel ürünlerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinliğe İngiltere, Ukrayna, Rusya, Polonya, Litvanya, Almanya, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Filistin gibi ülkelerden gelen misafirler giydikleri renkli kıyafetlerle katıldı. Noel Pazarı, yabancı müzik ve halk oyunları gruplarının sahne aldığı etkinliklerle renklenirken alana kurulan metalden yapılma ışıklandırılmış 14 metrelik Noel ağacına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Pazarda en çok ilgiyi ise Noel Baba kıyafeti giyen yabancılar çekti.


"Huzur içerisinde kutlamalar yapılıyor"


Güzel bir havada 122 farklı ülke temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Yabancılar Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikle farklı kültür, medeniyet ve dinlerin bir arada barış ve huzur içerisinde kutlama yaptıklarını söyledi.


"Dünyada örnek bir şehir gösteriliyorsa o da Alanya'dır"


Karaoğlu, "Amacımız hem Alanya'daki yerleşik yabancılarımızın Noel'ini kutlamak hem de engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir şekilde hayat sürmelerine vesile olmak istiyoruz. Burada satılan ürünlerin tüm geliri Alanya'daki engelliler derneğine bağışlanıyor. Her türlü katkımız, bu engeli vatandaşlarımızı biraz da olsa mutlu ediyorsa bizi de mutlu ediyor. Dünyada örnek bir şehir gösteriliyorsa o da Alanya'dır. Çünkü bu insanlar huzur güven içerisinde sağlıklı bir şekilde Alanya'nın oksijenini teneffüs ediyorlar. Bu insanlar mutluysa buradan tüm dünyaya yayılıyor. Bunun için biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Huzur, Noel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi
Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 21:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da kurulan Noel Pazarı'na yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]