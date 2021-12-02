Alanya'da lodosu fırsat bilen sporcular denizde sörf yaptı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu, etkili olan lodos dolayısıyla yükselen dalgalarda sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü, dalga boyunun ise 3 metreyi bulduğu ilçede, bir grup sörfçü Oba Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, sörf yapmak için Miami'den geldiğini söyledi.

Türkiye'ye sörf yapmak için sık sık geldiğini anlatan Şengül, "Alanya dalga sörfü bakımından çok uygun. Buradaki arkadaşlar çok deneyimli. Dalga sörfü olimpik bir spor oldu. Ülkemizde çok büyük bir potansiyel var. Özellikle Karadeniz, İstanbul, Alanya ve Antalya'da yılın neredeyse 7-8 ayı dalga oluyor." diye konuştu.

Şengül, sörf sporunun hem turizm hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak hareketli bir yaşama yönelmeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sörf yapanlardan Mehmet Özgen de etkili olan lodosun kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

"Alanya Sörf Team" grubu olarak denizde güzel bir gün geçirdiklerini belirten Özgen, "Dalgalar 3 gündür devam ediyor ama bugün en güzeliydi. Yurt içinden oldukça kalabalık bir sörfçü arkadaş grubumuz geldi. Sörf turizmi için Alanya'ya gelen bir çok yabancı turist de var." dedi.