Son dakika haberi: Alanya'da makilik yangını - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Bir tepenin eteğinde başlayıp, rüzgarla birlikte zirveye doğru yayılan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
3 helikopter, 1 amfibi uçak, 19 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 80 yangın işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edilen yangın, uzun uğraş sonucu kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 6 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangının soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kaynak: DHA
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