Alanya'da mezarlık bakımı - Son Dakika
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Alanya'da mezarlık bakımı

6 saat önce

Alanya'daki mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, parke, temizlik ve çit çalışması yapıyor.

Alanya'da mezarlık bakımı, System.String[]

Alanya'daki mezarlıklarda yoğun bir çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, parke, temizlik ve çit çalışması yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, Alanya merkez ve kırsalında bulunan mezarlıklarda bir yandan temizlik çalışması yapılırken, diğer taraftan tel çit çekme ve parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 92 mahallede bulunan toplam 175 mezarlıkta süren çalışmalarda ekipler, maki grupları, dikenli çalı ve otlar nedeniyle içine girilmesi mümkün olmayan mezarlıkları ziyaret edilebilir hale getirdi. Bir ay içinde Alanya genelinde 18


mahallede toplam 37 mezarlıkta çalışma tamamlandı.


Diğer yandan vatandaşların yoğun olarak gittiği büyük mezarlıklarda yürüyüş yolları ve namazgahların altı parke ile kaplanıyor. Ekipler son olarak Soğukpınar, Alara ve Türkler mezarlıklarında parke çalışması gerçekleştirdi. Üç mezarlığa toplam 2 bin 100 metrekare parke döşendi. Çalışmayla vatandaşlar yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmuş oldu. Ekipler, Dim Vadisi'nde bulunan Bucak Mahallesi Mezarlığı'nın etrafını da tel çit ile çevirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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