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Alanya'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Alanya'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza dün saat akşam saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya istikametine giden Ebubekir T. (46) yönetimindeki 07 H 5026 plakalı midibüs ile aynı yönde ilerleyen Fuat K.'nın (73) kullandığı 34 VS 5905 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Kaya (32), Gülcan Acar (25), Kadriye Arık (36), Enes Kayra Aynur (3), Emine Coşkun (54), Esmer Bozkuş (38), Azra Melek (8), Yusuf Demir (18), Nazire Demir (23), Belarus uyruklu Tatsiana Hancharov (43), Aleksei Hancharov (38), Veronika Hancharov (16), Rusya vatandaşı Alexandra Shyaeva ve Mehmet Demir (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla ilçedeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Aleksei Hancharov ve Mehmet Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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