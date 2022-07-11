Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

11.07.2022 12:51
Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Alanya ilçesinde minibüsün park halindeki hafif ticari araca çarparak sitenin bahçesine düşmesi sonucu yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Alanya ilçesinde minibüsün park halindeki hafif ticari araca çarparak sitenin bahçesine düşmesi sonucu yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Yasin Karabulut (31) idaresindeki 34 VS 9684 plakalı minibüs, Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki 07 ACA 781 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, duvarı aşarak sitenin bahçesine düştü.

Kazada minibüsteki Litvanya uyruklu Regina Juodogol (65) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mahmutlar, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da minibüsün sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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