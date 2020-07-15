Alanya'da minik Çağan, şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öptü - Son Dakika

Alanya'da minik Çağan, şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öptü

Alanya'da minik Çağan, şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öptü Minik Çağan, parka her gittiğinde önce parka ismi verilen şehidin fotoğrafını öpüyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ezgi ve Sertaç Sarıkaya çiftinin 3 yaşındaki çocukları evlerinin yakınında gittiği parkta, her...

Alanya'da minik Çağan, şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öptü

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Minik Çağan, parka her gittiğinde önce parka ismi verilen şehidin fotoğrafını öpüyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ezgi ve Sertaç Sarıkaya çiftinin 3 yaşındaki çocukları evlerinin yakınında gittiği parkta, her seferinde şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öpmesi duygulandırdı.

Alanya'da yaşayan Ezgi ve Alanya Adliyesi'nde savcı olarak görev yapan Sertaç Sarıkaya çiftinin 3 yaşındaki çocukları, evlerinin yakınında 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın adına yapılan parkta yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı. Yaklaşık 2 yıldır farklı zamanlarda ailesiyle beraber bu parka gelen Çağan Ahmet Sarıkaya isimli minik, her seferinde girişteki şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öpüyor. Minik Çağan'ın bu hareketini gören ailesi ve çevredekiler duygu dolu anlar yaşıyor.

Sarıkaya, Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Alanya'da minik Çağan, şehidin fotoğrafını 'ağabey' diyerek sarılıp öptü - Son Dakika
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