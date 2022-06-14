Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı

14.06.2022 16:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak evine gittiği Filistinlinin 50 bin avrosunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cezayir uyruklu zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak evine gittiği Filistinlinin 50 bin avrosunu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cezayir uyruklu zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde ikamet eden Filistin asıllı R.M'nin (64) evinden 50 bin avro çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde hırsızlığı, R.M'nin evine misafir olarak giden Cezayir uyruklu M.A'nın (42) yaptığı belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı
Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı
Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı
Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da misafir gittiği evden 50 bin avro çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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