İncelemelerde hırsızlığı, R.M'nin evine misafir olarak giden Cezayir asıllı M.A'nın (42) yaptığını belirledi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

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