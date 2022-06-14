Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

14.06.2022 11:59
Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde misafir olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde Filistin asıllı R.M'nin (64) evinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İncelemelerde hırsızlığı, R.M'nin evine misafir olarak giden Cezayir asıllı M.A'nın (42) yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da misafir olduğu evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı - Son Dakika

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