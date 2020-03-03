Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Hollanda uyruklu Geromino Ludwing Haram Veraar'ın (32) kullandığı 07 DV 56 plakalı motosiklet, 12 Şubat'ta Kestel Mahallesi civarında yağmur dolayısıyla kayganlaşan çevre yolunda kayarak devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Dionara Groenewegen (22) yaralandı.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Groenewegen, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sürücü Veraar'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Savcılık incelemesinin ardından Groenewegen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.