Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 gün önce motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Hollanda uyruklu Geromino Ludwing Haram Veraar'ın (32) kullandığı 07 DV 56 plakalı motosiklet, 12 Şubat'ta Kestel Mahallesi civarında yağmur dolayısıyla kayganlaşan çevre yolunda kayarak devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Dionara Groenewegen (22) yaralandı.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Groenewegen, 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sürücü Veraar'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Savcılık incelemesinin ardından Groenewegen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kestel Mahallesi, Hollanda, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, EURO 2020'deki şehirleri koronavirüs nedeniyle değiştirebilir
Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]