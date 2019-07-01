Son Dakika Haberleri: Alanya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi öldü
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Alanya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

Alanya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Gedevet Yaylası Kuruçay mevkinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden Ali Doğan, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine giden AKUT Alanya gönülleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Ali Doğan, Kuruçay, Antalya, Alanya, Güncel
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