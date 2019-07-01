Alanya'da motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi öldü
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:40 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Gedevet Yaylası Kuruçay
mevkinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden Ali Doğan
, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine giden AKUT Alanya gönülleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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