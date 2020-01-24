Alanya'da muhtarların talepleri dinlendi - Son Dakika
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Alanya'da muhtarların talepleri dinlendi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Alanya'da muhtarların talepleri dinlendi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, sorunları kaynağında tespit etmek ve kısa sürede çözüme kavuşturmak için 19 ilçede muhtarları dinliyor Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş, bu kapsamda Alanya Mahalle Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Hasan Yüksel ve muhtarlarla bir araya geldi.


Muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Uğurcan Ecemiş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, dertlere derman olmak için vatandaşların sorunlarının tespitine ve kısa sürede çözüme kavuşturulmasına büyük önem veriyor. Vatandaş taleplerine ulaşmanın en kısa yolu muhtarlar. Bu amaçla ilçelerimizi tek tek gezerek muhtarlarımızın istek ve taleplerini alıyoruz" dedi.


Alanya Muhtarlar Odası Başkanı Hasan Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yöremizin eksik ve ihtiyaçlarını iletme şansı bulduk. Bu tür ziyaretler her iki taraf açısından da verimli oluyor" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
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