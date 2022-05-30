Mersin'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı

30.05.2022 08:49

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 18 zanlıdan...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de gözaltına alınan 18 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında 26 Mart'ta gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, M.Ö. ve M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli aranıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında 26 Mart'ta kimliği belirlenen 33 şüpheliden 18'i adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Aramalarda, sahte polis üniforması, pompalı tüfek, 15 kartuş, 550 tabanca fişeği ve 45 bin lira ele geçirilmişti.

Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Mersin'de Müsilaj Operasyonu nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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'Müsilaj Operasyonu'nda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi 'Müsilaj Operasyonu'nda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Müsilaj Operasyonu'nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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