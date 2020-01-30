Alanya'da muz deposunda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da muz deposunda yangın - Son Dakika

Alanya'da muz deposunda yangın

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma deposunda çıkan yangında personel yatakhanesi kullanılamaz hale geldi.

Alanya'da muz deposunda yangın, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz sarartma deposunda çıkan yangında personel yatakhanesi kullanılamaz hale geldi.


Alanya'nın Yeşilöz mevkiinde bir muz sarartma deposunda personel yatakhanesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, depo personeli dumandan hafif etkilendi. Depoda bulunan yatakhane kullanılamaz hale gelirken, kısa sürede söndürülen yangınla ilgili incelemeler başlatıldı. - ANTALYA

Yeşilöz, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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