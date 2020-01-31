Alanya'da muz hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da muz hırsızı yakalandı - Son Dakika

Alanya'da muz hırsızı yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 200 kilo muz çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da muz hırsızı yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 200 kilo muz çaldığı iddia edilen şüpheli, jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. Hüseyin G. isimli vatandaşın bahçesinde muz çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin 07 HAD 10 plakalı otomobille yaklaşık 200 kilogram muzu bahçeden alarak uzaklaştığını tespit etti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası kısa sürede şüpheli Mustafa D.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Mahmutlar, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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