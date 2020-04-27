Alanya'da müzik eşliğinde oynayan polislerin görüntüsü ilgi gördü - Son Dakika

Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında çalınan müzik eşliğinde sokakta oynayan polislerin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ilgi çekti.

Alanya Belediyesince 23 Nisan kutlaması sırasında araçtan yapılan müzik yayınında balkonlarında eğlenenlere, o sırada sokakta devriye görevi yapan polis ekibi de eşlik etti.

Bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen ve kutlamalarda 4 gün sonra sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi gördü. Araçlarından inerek oynayan polislerin görüntüsü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenildi ve beğenildi.