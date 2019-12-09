Alanya'da Noel Pazarı 10'uncu yılını kutladı

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve ilk kez 2 gün olarak düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı yine büyük beğeni topladı.



Dünya'da yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Alanya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Noel Pazarı'ında yine hoşgörü ve dostluk rüzgarı esti. Meydanı dolduran kalabalık başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere bu hoşgörüye vesile olan tüm insanları alkışladı. 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nda Yabancılar Meclisi sözcüleri, tüm dünya milletlerine Almanca, İngilizce ve Rusça dostluk mesajları yolladı. Programın açılış konuşmasını yapan Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu da konuşmasında Alanya'nın uluslararası bir şehir olduğunu, çok dinli, çok dilli kültürlü yaşamıyla dünyaya model olduğuna dikkat çekti. Karaoğlu, "Bu dünyaya örnek fotoğrafın sergilenmesine vesile olan Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" ifadesini kullandı.



"Türk-İslam medeniyeti hoşgörüsü"



10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nın açılış konuşmasına "Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneğinin sergilendiği bu pazarda tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olan Alanyamız hepimizin bildiği gibi 82 milletten, 31 bin 500 yerleşik ve 40 binin üzerinde mülk sahibi yabancıya ev sahipliği yapıyor. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Alanya'mızda atalarımızdan miras aldığımız Türk-İslam medeniyeti hoşgörüsünü, bizler de sonsuza kadar yaşatmayı hedefliyoruz. Bugün bu meydanda düzenlediğimiz Noel Pazarı, insana verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Sahip olduğumuz dini ve kültürel zenginliğimizin bizlere sağladığı anlayış ve saygı çerçevesinde, tüm dünyaya örnek olacak birlik ve beraberliği bu meydanda yaşatıyoruz. Tüm geliri engelliler yararına kullanılan Noel Pazarı etkinliğimizi, bu yıl daha geniş daha renkli bir şekilde sürdürüyoruz. Yerleşik yabancı dostlarımızın Noel Bayramı'nı kutluyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.



"143 stant kuruldu"



Resmi konuşmaların ardından Yücel, protokolle birlikte alanda kurulun 143 standı tek tek gezerek yerli ve yabancı dostlarıyla sohbet etti. Vatandaşların isteklerini soran Yücel, belediye hizmetleriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Bu sene yapılan organizasyonda 92 çadır kuruldu. Alana yeni bir düzenleme getirilerek Noel ruhunu yansıtacak bir alan hazırlanması ve kurulan çadırlardan 20 tanesinin bu alana özel Noel temalı olarak süslenmesi dikkat çekti. Bu özel Noel alanında hem hediyelik hem gıda olmak üzere katılımcılara yer verildi. Alanda ise toplam 52 hediyelik kategorisi katılımcısı, 64 gıda kategorisi katılımcısı, 11 yabancılar meclisi üye derneği, 1 kardeş şehir, 12 tanıtım kategorisi ve 3 ana sponsor olmak üzere 143 stant açıldı. Bu stantlardan elde edilecek gelirin, her yıl olduğu gibi bu yıl da engelliler yararına kullanılacağı açıklandı.



Bu sene Noel alanına misafir olarak Alanya Belediyesi kardeş şehri Silute'ye de yer verildi. Alanya'nın yurtdışı tanıtımına büyük katkı sağlayan Noel Pazarı'na, Yeni Alanyalılar büyük ilgi gösterdi. Belediye arkasındaki alanda 2 gün boyunca devam eden Noel Pazarı'nda, yiyecek içecek stantlarının yanı sıra çocuklar için eğlence, müzik ve dans gösterileri düzenlendi. Misafirler, temsili Noel ağacı, Noel baba, workshop ve etkinlik alanlarında bol bol fotoğraf çekerek yakınlarıyla paylaştı. - ANTALYA