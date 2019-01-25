Alanya'da Ocak Ayında Sörf Keyfi
2 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denizdeki yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, ocak ayında sörf yaptı.
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde, denizdeki yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, ocak ayında sörf yaptı.
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, denizdeki dalga yüksekliği, yaklaşık 3 metreye ulaştı. Yükselen dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, tahtalarını alarak, şehir merkezindeki Galip Dere Plajı'na geldi. Yüksek dalgaları fırsata dönüştüren grup, sörf yaparak, ocak ayında denizin keyfini çıkardı. Yaklaşık 1 saat sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: DHA
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