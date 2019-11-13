Son Dakika Haberleri: Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek
Son Dakika Güncel Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek - Son Dakika

Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek

8 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı.

Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya'da ikinci kez toplandığı UKOME alt komisyonundan Alanyalı öğrencileri sevindiren karar çıktı. Toplantıda Alanya'daki halk otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanyalı öğrenciler 20 Kasım'dan itibaren halk otobüslerine 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma hat ve güzergah alt komisyonu Alanya Kestel hizmet binasında ikinci kez toplandı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç başkanlığında düzenlenen toplantıya, UKOME yetkilileri, Alanya Belediyesi, Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri, Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ve ilgili güzergahların otobüs kooperatif başkanları katıldı.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Kestel'de bulunan kampüsüne öğrencilerin daha rahat gidip gelebilmeleri için alınacak tedbirler ve seferler alt komisyonda enine boyuna tartışıldı. Yapılan görüşmelerde Alanya'daki Halk Otobüsü fiyatlarının Antalya ile aynı olması yönünde görüş birliğine varıldı. Buna göre Alanya'daki öğrenciler kararın 20 Kasım'da yapılacak UKOME Genel Kurul'undan geçmesinin ardından halk otobüslerine bundan böyle 2.25 lira yerine 1.80 lira bilet parası ödeyerek binecekler. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölen eşinin üzerini uyuyor diye örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldı
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da öğrenciler 2.25 yerine 1.80 lira ödeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]