Alanya'da öğretmenler Çanakkale Savaşı döneminin asker kıyafetleriyle ders verdi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretmenler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla dönemin asker kıyafetleriyle ders verdi.

Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulunda öğretmenler ve stajyer öğretmenler, dönemin asker kıyafetlerini giyerek sınıfa girerken öğrenciler de rap müzik ile günün anlamını dile getirdi.

Derste öğrencilerin ilgi odağı haline gelen öğretmenler, Çanakkale Savaşı ve kahramanlarının zafer öykülerini anlattı.

Öğrencilere Çanakkale Savaşı'nda askerlere dağıtılan yemek menüsü ikram edildi.

Okul müdürü Fatma Ayan, gazetecilere, zaferin ruhunun öğrenciler tarafından hissedilmesini ve daha çok benimsemesini istediklerini söyledi.

Öğrencilerin bu zaferi daha çok yaşayarak öğrenmeleri için öğretmenlerinin Çanakkale'deki askerlerin kıyafetlerini giyerek okula geldiğini anlatan Ayan, "Öğretmenlerimiz, çocuklara güzel bir gösteri yaptı. Derse bakış açılarını değiştirdik. Daha ilgili oldular. Sonra da öğrencilerimiz rap müzik gösterisi yaptı. Ardından Çanakkale Savaşı menüsüyle öğrencilerimizin o anı yaşamalarını istedik." diye konuştu.

Bu uygulama ile çocukların olayı daha iyi anlamalarını ve o ortamı daha iyi kavramalarını sağladıklarını dile getiren Ayan, öğrencileri tarihin içine daha çok çektikleri için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Öykü Özyaşar ise Çanakkale'de neler olduğunu ve şehitlerin kendileri için neler verdiğini daha iyi anladıklarını dile getirerek "Öğretmenlerimiz asker şeklinde giyinmişlerdi. İlginç geldi. Ayrıca hoşaf içmek de garipti." dedi.