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Alanya'da okul temeli atıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 derslikli okul binasının temeli atıldı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 32 derslikli okul binasının temeli atıldı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki Quick Sigorta Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu'nun temel atma törenine, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, acente temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Sezgin, bugün sadece bir okulun temelinin atılmadığını, aydınlık Türkiye'nin yarınlarının da temelini attıklarını söyledi.

Geleceğin en önemli gücünün çocuklar olduğunu anlatan Sezgin, "Türkiye'nin üniversiteler dahil, 25 milyon öğrencisi var. Bu büyük bir güç ve Türkiye 25 milyon öğrencisine okul yapıyor. Bu okullarda teknolojik imkanlarda kaliteli eğitimler veriliyor." dedi.


Yücel ise Alanya'nın eğitimde iki üniversitesinin yanı sıra kaliteli okullarıyla birçok ille yarışır konumda olduğunu belirtti.

Alanyalı hayırseverlerin eğitim alanında yaptığı bağış ve yardımların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu aktaran Yücel, "Eğitim ve öğretim seviyesi, bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli göstergelerin başında gelmektedir" diye konuştu.

Erdemoğlu ise okul projesinin Antalya Valiliği ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok kurumun yapımına kattı sağladıklarına değinen Erdemoğlu, "Bu okulun başka bir özeliği daha var. Sigorta sektöründe genelde birçok firma acenteleri için yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemektedir. Biz Quik Sigortayı kurarken yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir karar aldık. Dedik ki, bu etkinliklerdeki harcayacağımız bütçeyi ülkemize daha hayırlı ve faydalı eserler bırakmak yolunda kullanalım. Bu anlamda bu okulun yapımında acentelerimizin, tedarikçilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın payı büyüktür." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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