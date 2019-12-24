Alanya'da okul ve camilere bank ve piknik masası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da okul ve camilere bank ve piknik masası - Son Dakika

Alanya'da okul ve camilere bank ve piknik masası

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki 9 mahallede okul ve camilere 19 bank ve 18 piknik masası desteğinde bulundu.

Alanya'da okul ve camilere bank ve piknik masası, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'daki 9 mahallede okul ve camilere 19 bank ve 18 piknik masası desteğinde bulundu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim kurulları ve dini mekanların eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Okul ve camilerin alt yapı ve fiziki eksikliklerini tamamlayan, çevre düzenlemelerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bank taleplerini de geri çevirmiyor. Alanya Hizmet Birimi, talepte bulunan mahallelerin okul ve cami bahçelerine 18 piknik masası ve 19 bank koydu. Demirtaş, Türktaş, Çıplaklı, Yalçı, Elikesik, Toslak, Payallar, Konaklı ve İmamlı mahallelerindeki okul ve camilerin bank ve piknik masası talepleri yerine getirildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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