Son Dakika Haberleri: Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede

Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede

38 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 17 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ilçedeki belirlenen adreslere geçen cuma günü baskın düzenleyen polis, O.S., N.E., Z.Ö., U.K., A.T., H.T., P.T., C.K., A.Ö., U.A., O.C.K., E.S., B.B., E.E. ve İ.B. isimli 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.B. ise Antalya'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280.94 gram esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain, 17.56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli tutuklu

Ayrıca, soruşturma kapsamında F.G., Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önceden tutuklandığı belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı 5 Ayrı Anketi İnceleyen Şamil Tayyar, Çıkardığı Sonucu İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]