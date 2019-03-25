Son Dakika Haberleri: Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede

Alanya'da Operasyonda Gözaltına Alınan 17 Torbacı Adliyede

1 saat önce

Alanya'da operasyonda gözaltına alınan 17 torbacı adliyedeANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticarete yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da operasyonda gözaltına alınan 17 torbacı adliyede

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticarete yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hakkında gözaltı çıkartılan 17 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası İlçedeki belirlenen adreslere geçen cuma günü baskın düzenleyen polis, O.S., N.E, Z.Ö, U.K, A.T, H.T, P.T, C.K, A.Ö, U.A, O.C. K,E.S, B.B, E. E ve İ.B, isimli 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında A.N. ve Ş.B. ise Antalya'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1.40 gram skunk, 93 adet uyuşturucu hap, 5 adet subonxe hap, 280. 94 gram esrar, 6.60 gram kenevir tohumu, 10.81 gram kokain, 17.56 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli tutuklu
Ayrıca soruşturma kapsamında F.G, Z.B. ve K.M.Ö. isimli 3 şüphelinin daha önceden tutuklandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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