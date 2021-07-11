Alanya'da Orhan- Karamanlar yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Alanya'da Orhan- Karamanlar yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın Orhan ve Karamanlar mahalleleri arasındaki grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl genişletilen ve alt yapı hazırlığı yapılan Alanya ilçesi Orhan ve Karamanlar arasındaki grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

4 MAHALLE KULLANIYOR

Yolun bir bölümünde asfalt dökümü tamamlanırken, kalan kısmında ise asfalt hazırlığı devam ediyor. Çakallar, Saburlar arasındaki grup yolunun devamı niteliğindeki Karamanlar- Orhan yolu, hem 4 mahallenin sakinleri hem de çevre mahallelilerin sıklıkla kullandığı bir yol olma özelliği taşıyor. Yolun asfaltının tamamlanmasıyla birlikte bölge insanı artık daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecek.

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