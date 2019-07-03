Alanya'da orman yangını (1)
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya
ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.
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