Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını (1)
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da orman yangını (1)

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.

Alanya'da orman yangını (1), System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:55 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı İzmir'de küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu! İstanbul'da deniz suyu analizleri yapıldı...11 plaj kötü olarak derecelendirildi Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:44:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]