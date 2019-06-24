Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da orman yangını

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.
Alanya'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:26 Kaynak: AA
İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni hamle!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 20:59:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]