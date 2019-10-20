Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını büyük paniğe yol açtı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da orman yangını büyük paniğe yol açtı

Alanya'da orman yangını büyük paniğe yol açtı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 8 dönümlük arazi küller için de kaldı.

Alanya'da orman yangını büyük paniğe yol açtı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 8 dönümlük alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde helikopter pistinin yanındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yaklaşık 8 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:28 Kaynak: İHA
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