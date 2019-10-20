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Alanya'da orman yangını

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 8 dönümlük alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde helikopter pistinin yanındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi. 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yaklaşık 8 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Erdal Anak/İHA)

Alanya'da orman yangını

Antalya, Alanya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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