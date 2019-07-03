Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını (2)
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Alanya'da orman yangını (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINDAAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alanya'da orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
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