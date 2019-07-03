Alanya'da orman yangını (2)
1 saat önce
KONTROL ALTINDAAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı
Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu
Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor
Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı?