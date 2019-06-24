Son Dakika Haberleri: Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu
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Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, havadan ve karadan 3 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı yaklaşık 5 dönümlük alan yandı.
Alanya'ya bağlı Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 kişilik personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 3 saatlik çalışma sonucu 17.00 sıralarında söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan aynı bölgenin üst kısmındaki Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde, 30 Haziran 2017'de de yangın çıkmış, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında, 10 kilometrelik ormanlık kül olmuştu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:23 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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