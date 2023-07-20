Alanya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı - Son Dakika
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Alanya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

20.07.2023 17:22

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tepe Mahallesi ormanlık alanında çıktı. Ormandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 2 uçak ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Alanya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı - Son Dakika
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