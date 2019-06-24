Alanya'da orman yangını korkuttu
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Alanya'da orman yangını korkuttuANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.
Alanya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
'da orman yangını korkuttu
ANTALYA - Antalya
'nın Alanya İlçesinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılırken, onlarca kaplumbağa da telef oldu.
Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsalındaki Demirtaş Mahallesi, Pınarbaşı Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ile 30 personel yönlendirildi. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülmenin ardından ekipler soğutma çalışmasına geçti. Yangın sonrası onlarca kaplumbağanın da telef oldu görüldü. Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkiinde 2017 yılında büyük bir yangın meydana gelmiş. Yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu.
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