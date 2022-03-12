Alanya'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da ormanlık alanda yangın

12.03.2022 15:24

Alanya'da ormanlık alanda yangın Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alanya'da ormanlık alanda yangın

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 hektarlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma devam ediyor.

Bugün saat 14.00 sıralarında Alanya ilçesi Akçakıllık mevkiinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve yaklaşık 3 hektarlık ormanlık arazide devam eden yangının söndürülmesi için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın Son dakika haber | Alanya'da ormanlık alanda yangın Yatağında dinlediği radyo evini yakıyordu Yatağında dinlediği radyo evini yakıyordu Son dakika haberleri! Mobilya atölyesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi Son dakika haberleri! Mobilya atölyesindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Antalya, Yangın, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika


Son Dakika
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 15:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement