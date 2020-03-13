Alanya'da otel baskınında yakalanan uyuşturucu tacirleri adliyede - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir apart otel odasına düzenlediği baskında bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmaları sürdürdü. Ekipler, Raşit Ö. (28) ve Ece E. (25) isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apart otel odasında kaldıkları bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, Raşit Ö. ve Ece E.'yi gözaltına alırken yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 107 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. - ANTALYA