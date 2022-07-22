Okurcalar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin sahibi Soner Yıldırım (35) ile personeli Emrecan Erkan (18), havuz temizliği yaptıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Kaynak: AA

Soner Yıldırım, Okurcalar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da otelde havuz temizliği yaparken akıma kapılan kişi öldü - Son Dakika

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