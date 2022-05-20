Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi

20.05.2022 13:01
Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde sahte içki ve bandrol ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imalatıyla mücadele çalışmaları kapsamında Payallar Mahallesi'ndeki otele operasyon düzenledi.

Operasyonda bir litrelik şişeler halinde 348 adet sahte içki ile 25 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli M.S. (47) hakkında ise adli işlem başlattı.

YORUMLAR
500
Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı Durdurulan araçtan ve şüphelinin evinden uyuşturucu çıktı Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da otelde sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement