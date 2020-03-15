Alanya'da oto fareleri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da oto fareleri yakalandı - Son Dakika

Alanya'da oto fareleri yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı tarihlerde park halindeki 6 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen küçük yaşta 3 şüpheli ile çalınan eşyalarının bir kısmını satın alan 1 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya'da oto fareleri yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı tarihlerde park halindeki 6 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen küçük yaşta 3 şüpheli ile çalınan eşyalarının bir kısmını satın alan 1 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.


Alanya'nın Cumhuriyet ve Cikcilli mahallerinde farklı tarihlerde 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araçlardan teyp, hoparlör, güneş gözlüğü, ziynet eşyası gibi eşyaları alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin K.G. (16), Y.C. (15) ve A.F. (15) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.C., polis merkezindeki ifadesinde araçlardan aldıkları 4 teybi O.K. isimli şüpheliye sattığını söyledi. Bunun üzerine O.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da ilk yeşil erik hasadı kilosu 500 TL'den Dubai'ye gönderildi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da oto fareleri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]