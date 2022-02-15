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ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI - Son Dakika

ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

15.02.2022 14:15

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerden akü ve teyp çalan 4 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerden akü ve teyp çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da çeşitli tarihlerde otomobillerin akü ve teyplerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelileri takip eden ekipler geçen cumartesi günü baskın yaptı. Şüpheliler Cumhuriyet mahallesindeki bir otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI
ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI
ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI - Son Dakika
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