Alanya'da otobüsle otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayaya yol vermek için duran şehirlerarası otobüse arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.



Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan E. G. (32) idaresindeki şehirlerarası 07 HEG 80 plakalı yolcu otobüsü yaya geçidinden yayalara yolcu vermek için durduğu arkadan gelen Y. E.'nin (37) kullandığı 07 AGH plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi A. E. ve (32) oğlu H. E. (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralı A. E. ve H. E.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA