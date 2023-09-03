Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 03.09.2023 19:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı çarpıştı. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti

OTOMOBİL İLE SAFARİ ARACI ÇARPIŞTI

Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan 07 HOM 52 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari aracı cip çarpıştı.

Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti

2 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Otomobil Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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