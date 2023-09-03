Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile turistleri taşıyan safari aracı cipin çarpıştığı kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL İLE SAFARİ ARACI ÇARPIŞTI

Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan 07 HOM 52 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari aracı cip çarpıştı.

2 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada 2 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.