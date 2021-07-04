Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin tur otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Payallar Mahallesi'nde A.A. yöntemindeki 10 YS 852 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran tur otobüsüne çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sürücü 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da otomobil, tur otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika