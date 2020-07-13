Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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