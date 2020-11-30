Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

30.11.2020 13:37
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Ahmet Yanılmaz'ın kullandığı 32 HC 021 plakalı otomobil, Elikesik Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile eşi Özlem, çocukları Yusuf, Elif ve Feriha Yanılmaz yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika


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