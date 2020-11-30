Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi Özlem, çocukları Yusuf, Elif ve Feriha Yanılmaz yaralandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum