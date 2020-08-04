Alanya'da otomobildeki 2 çocuğu kaçırma girişimi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde 2 çocuk olan otomobile binerek kaçırmaya çalışan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akli dengesi yerinde olmadığını savunan şüphelinin kaçırma girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, N. D. ve E.B. isimli kadınlar çocukları E.C. D. (10) ve M. C. B.'nin (12) isteği üzerine pizza almak için otomobilini yolun kenarına park etti. Havanın sıcak olması nedeniyle klimanın kapanmaması için otomobili çalışır halde bırakan N.D. ve E.B., pizza dükkanına girdi. Bir süre sonra yoldan geçen Burak Ç. (27) içerisinde iki çocuğun olduğu araca binerek kaçırmak istedi. O anda balkonunda bulunan bir vatandaşın durumu görerek annelere bildirdi. Vatandaşın uyarısıyla anneler aracı ilerletmeye çalışan Burak Ç., müdahale ederek dışarı çıkmasını sağladı. Daha sonra çevredekilerinde yardımıyla şüpheli, ihbar üzerine gelen polise teslim edildi.

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay ise çevredeki 2 işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan götürülerde şüphelinin aracı kaçırma girişimi, annelerin şüpheliye müdahalesi, vatandaşların ve polisin gelmesi yer aldı.

Şüpheli akli dengesi yerinde olmadığını savundu

Şüpheli Burak Ç. polis merkezindeki ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine Burak Ç., Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Psikiyatri Servisi'ne götürüldü. Hastaneden gelen ilk rapora göre şüphelinin akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Ç., sulh ceza hakimliğince 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelinin motosiklet hırsızlığından arandığı ortaya çıktı. - ANTALYA